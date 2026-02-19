Лукашенко еще раз отпустил из тюрьмы отказавшегося уезжать лидера оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще раз отпустил из тюрьмы лидера оппозиции Николая Статкевича, отказавшегося выезжать из страны в Литву после освобождения в 2025 году. Об этом в Telegram сообщает издание «Наша Нива».

«Николай дома! У него был инсульт. Сейчас он выздоравливает. Пока есть проблемы с языком. Все остальное нормально. Все будет хорошо», — приводятся в публикации слова жены политика Марины Адамович.

Впервые Лукашенко выпустил Статкевича из тюрьмы 11 сентября 2025 года вместе с еще 52 заключенными в рамках гуманитарной сделки с США.

Тогда политика привезли на границу с Литвой и заставили покинуть территорию Белоруссии. Статкевич отказался пересечь государственную границу и был повторно арестован.