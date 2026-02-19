Трамп выразил надежду на помощь России в одном вопросе

Президент США Дональд Трамп в ходе первого заседания Совета мира выразил надежду на участие России в помощи сектору Газа.
Его слова передает РИА Новости.
«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», — отметил американский лидер.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Совет мира по Газе займется детальным рассмотрением причин палестино-израильского конфликта.
22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами.