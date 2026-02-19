Трамп рассказал шутку про Рубио

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что чуть не уволил госсекретаря Марко Рубио из-за его доклада на Мюнхенской конференции по безопасности.

© Московский Комсомолец

Выступая на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне, президент США сказал: «Марко, ты дал себе повод для гордости в Мюнхене». По мнению Трампа, Рубио «был так хорош», что глава Белого дома «чуть не уволил» его.

Рубио, по словам лидера США, подходит к решению вопросов с мягкостью, что отличает его от вице-президента Джей Ди Вэнса.

Читайте также: Захарова прокомментировала слова Рубио о роли США в переговорах в Женеве