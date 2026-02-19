Трамп пригрозил Ирану «плохими вещами»

Президент США Дональд Трамп на первом заседании «Совета мира» пригрозил Ирану «плохими вещами».

Глава Белого дома также добавил, что произойдут ли эти «плохие вещи» или будет заключена сделка, все узнают в течение 10 дней.

Трамп заявил, что нужно заключить «значимую сделку», иначе «произойдут плохие вещи». Об этом, по словам Трампа, возможно, станет известно в течение следующих 10 дней.

Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп близок к началу масштабной войны против Ирана в ближайшее время.

Один из советников главы Белого дома заявил, что «босс начинает терять терпение», хотя некоторые из его окружения предостерегают его от войны с Ираном.