Мерц сделал неожиданно резкое заявление о Путине

Канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с журналистами портала Rheinpfalz исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Корреспонденты попросили главу кабмина рассказать, на каком этапе находятся отношения Берлина и Москвы, есть ли шансы на возобновление диалога с российским лидером.

«Я считаю это практически невозможным», — отметил Мерц.

Канцлер заметил, что пока продолжается конфликт на Украине, возобновление газового партнерства с Россией невозможно.

«Это партнерство оказалось фатальной стратегической зависимостью», — подчеркнул политик.

По его словам, задача Брюсселя — предотвратить продолжение конфликта, истощить возможности Москвы, как военные, так и экономические.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года Мерц выразил надежду на восстановление отношений с Россией, а также назвал ее европейской страной.