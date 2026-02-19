В файлах Эпштейна обнаружилась переписка с Наоми Кэмпбелл по электронной почте

Имя британской супермодели и актрисы упоминается более 250 раз. В рассекреченных документах содержатся письма, в которых она запрашивала частный самолёт к особняку американского финансиста в Нью-Йорке. Кэмпбелл также приглашала Джеффри Эпштейна на светские мероприятия, включая вечеринки и дни рождения. Кроме того, её фамилия фигурирует в документе «Список людей, которым нужен адрес Дж. Э.!» В нём приводятся инструкции по отправке писем и посылок бизнесмену в тюрьму летом 2008 года.

По словам адвоката супермодели, Наоми Кэмпбелл никогда не писала ему в период заключения и не понимает, почему попала в этот список. Она также утверждает, что ничего не знала о его преступлениях до ареста в 2019 году.

Эпштейн и фотомодель познакомились в 2001 году на вечеринке в Сен-Тропе по случаю её дня рождения. Финансист пришёл вместе со своей партнёршей Гислейн Максвелл по приглашению Флавио Бриаторе — бывшего любовника Наоми Кэмпбелл. По словам адвоката супермодели, они были на вечеринке около 20 минут.