Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине прекратится, когда одна из сторон будет истощена.

«По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане», — сказал немецкий лидер в интервью изданию Neue Berliner Redaktiongesellschaft.

Также Мерц заявил, что считает «практически невозможным» возвращение нормальных отношений с Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла отметил, что странам Запада следует рассматривать Россию как часть Европы и как можно быстрее возобновить переговоры с Россией.

Кроме того, политик считает, что Мерцу следует возобновить диалог с Путиным.

Трехсторонняя встреча по вопросу Украины проходила в Женеве 17—18 февраля. Помощник Президента России Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, а также анонсировал еще один раунд.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по завершении первого дня трехсторонних консультаций заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине, а в России уточняли, что переговоры шли «в разных форматах». Также глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya сообщил, что Россия и США договорились создать экономическую рабочую группу, помимо переговоров по военно-политическим вопросам. Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях написал, что украинская делегация на переговорах в Женеве обсуждала мониторинг прекращения огня в случае достижения мирного урегулирования.