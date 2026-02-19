Пока вы не уснули: каким будет новый удар США по России и первая медаль РФ на Олимпиаде

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США собрались нанести новый удар по России

Минторг США предварительно одобрил введение пошлины в размере 132,83% на импорт российского палладия горно-металлургической компании «Норникель».

Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде-2026

© Михаил Терещенко/ТАСС

Ски-альпинист Никита Филиппов принёс России первую медаль зимних Олимпийских игр — 2026. Он стал вторым в спринте. На 1,52 секунды Филиппова определил испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который завоевал золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).

Серьезное препятствие и уступки России: западные СМИ оценили итоги переговоров в Женеве

Зарубежные СМИ оценили итоги трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса, которые прошли в Женеве, отметив, что по ключевым вопросам прогресса достигнуто не было. Самые интересные статьи западных изданий, в материале «Рамблера».

Маск построит на Луне гигантскую катапульту

На прошлой неделе Илон Маск объявил о планах SpaceX построить на Луне завод для производства спутников с ИИ и запустить их с помощью катапульты. Он считает, что в течение 2-3 лет самый дешевый способ создания вычислительных мощностей будет в космосе, передает space.com.

«Вот это поворот»: Захарова о ситуации вокруг «файлов Эпштейна»

Американские конгрессмены, расследующие преступления, совершенные скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, пытаются получить доступ к территории его ранчо. При том, что с неугодными вопросы «доступа» в США решаются моментально, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Названо основное препятствие для экспорта российского угля в Индию

В январе 2026 года экспорт российского коксующегося угля в Индию вырос на 63% по сравнению с прошлым годом и на 58% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув показателя в 1,22 миллиона тонн, передает «Коммерсант».

Раскрыто, откуда ВСУ атаковали Смоленскую область

Смоленская область подверглась нападению с территории Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

АвтоВАЗ оформил права на мемную фразу «Можно, а зачем?»

© Алексей Батушенко

Российский концерн АвтоВАЗ зарегистрировал авторские права на ставшую мемом фразу «Можно, а зачем?». Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга открытой электронной базы Роспатента.

Скандал с Такером Карлсоном в израильском аэропорту объяснили

© Charles-McClintock Wilson/ZUMA/TACC

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал скандал, связанный с вылетом Такера Карлсона из израильского аэропорта Бен-Гурион, и рассказал о возможных причинах конфликта между американским журналистом и представителями службы безопасности воздушной гавани.

В Evolute прокомментировали обрушение крыши автозавода в Липецкой области

© Пресс-служба губернатора Липецкой области

В четверг, 19 февраля, на липецком автозаводе «Моторинвест», на котором выпускают электромобили Evolute, обрушилась крыша одного из цехов. Обрушение произошло в здании, которое только готовилось к эксплуатации, рассказали на предприятии.

