Макрон назвал причину своих «больших ошибок»

Президент Франции Эммануэль Макрон признал в разговоре с журналистами канала Brut India, что он совершал большие ошибки каждый раз, когда был чрезмерно самоуверен.

17 февраля Макрон отправился с трехдневным визитом в Индию. В ходе турне он встретился с промышленниками, высокопоставленными чиновниками, учеными, дал ряд интервью региональным СМИ.

«Каждый раз, когда я был слишком самоуверен, я совершал ошибки, большие ошибки. Как лидер вы должны понимать, что каждый раз, когда кто-то дает вам эту уверенность, это доверие, я имею в виду, это ваша ответственность», — откровенно рассказал президент.

По его словам, проблема чрезмерной самоуверенности может проявиться во время публичного выступления. Он добавил, что спикер считает, что может говорить все, что угодно, но после оказывается, что часть сказанного была неверно понята.

Макрон неожиданно высказался о свободе слова в интернете

Когда человек слишком самоуверен, он становится менее чувствительным к тому, как сказанное им будет воспринято окружающими, констатировал французский лидер.

Ранее сообщалось, что Макрон в ходе выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели заявил, что свобода слова в интернете является «полной чушью».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что заявление президента Франции вошло в «тройку ее любимых откровений».

Дипломат уточнила, что на первом месте в ее личном рейтинге находится заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланд о том, что они не собирались выполнять Минские соглашения.

Второе место, пояснила Захарова, занимают слова певицы Алла Пугачевой о том, что ее брак с Филиппом Киркоровым был ненастоящим.