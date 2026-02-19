Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
Польский премьер Дональд Туск призвал граждан Польши немедленно покинуть Иран. По его словам, через несколько часов это «может стать невозможным».
«Я призываю всех, кто ещё находится в Иране, немедленно покинуть Иран, и ни при каких обстоятельствах никому не следует планировать поездку в эту страну», — сказал он, видео публикует Ruptly.
Туск добавил, что «вероятность реального горячего конфликта очень высока».
Ранее телеканал NBC News сообщал, что США не приняли окончательного решения о возможной военной операции против Ирана, так как Вашингтон ожидает письменный ответ Тегерана по сделке.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, США и Иран добились некоторого прогресса на переговорах в Женеве, однако по ряду ключевых вопросов их позиции по-прежнему значительно расходятся.