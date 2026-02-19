Украина может столкнуться с тяжелой ситуацией в энергетике даже летом при продолжении ударов. Об этом заявил экс-глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Страна.ua».

«У нас могут быть достаточно неприятные отключения во время периода летней жары. После того, как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, — уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях», — рассказал Кудрицкий.

По его словам, при продолжении интенсивных ударов по объектам энергетики в этот период, у Украины могут возникнуть серьезные проблемы с электроэнергией.

В ноябре прошлого года издание Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики заявило, что президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице Владимира Кудрицкого.