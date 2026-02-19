Серьезное препятствие и уступки России: западные СМИ оценили итоги переговоров в Женеве

Зарубежные СМИ оценили итоги трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса, которые прошли в Женеве, отметив, что по ключевым вопросам прогресса достигнуто не было. Самые интересные статьи западных изданий, в материале «Рамблера».

Напомним, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А руководитель делегации Украины секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что достигнут определенный прогресс, но воздержался от конкретики.

Последний раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине завершился «без каких-либо признаков значимого прогресса», но за кулисами «стороны пытаются найти компромисс по одному из самых серьезных препятствий на пути к мирному соглашению: контролю над территорией на востоке Украины», отмечает The New York Times.

Сославшись на источники, знакомые с ходом переговоров, газета сообщила о том, что последние несколько недель «официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не контролировала бы ни одна из сторон».

В свою очередь газета The Guardian обратила внимание на то, что Владимир Зеленский обвинил Москву в «попытке затянуть» процесс мирного урегулирования.

А агентство Reuters уверено, что Украина находится под постоянным давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который «вынуждает ее согласиться на сделку, означающую болезненные уступки».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что был достигнут «значительный прогресс» и стороны «продолжат совместную работу над мирным соглашением», предположив, что новая встреча между Россией, Украиной и США состоится в ближайшее время.

«Однако, по ее словам, Трамп считает сложившуюся ситуацию «очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, которые погибли, но и по отношению к американским налогоплательщикам, которые оказывали финансовую поддержку Украине»», - отмечается в статье.

Возвращение за стол переговоров Владимира Мединского свидетельствует о том, что Россия «не собирается уступать по ключевым требованиям», включая значительное сокращение численности украинских вооруженных сил и гарантии нейтралитета Украины, уверяет The Washington Post.

Ранее в Кремле пояснили, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, так как там речь шла о вопросах безопасности, которые обсуждались между военными.