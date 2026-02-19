Госдеп решил бороться с цензурой по-своему

США готовят портал для обхода интернет-цензуры в Европе и не только. Онлайн-портал Госдепом США расположится в доменной зоне «freedom.gov», и он позволит выдавать исходящий с пользовательских устройств трафик за американский, при этом американская сторона якобы не собирается отслеживать пользовательскую активность на данном сайте.

© Global look

Первоначально планировалось, что анонс данной инициативы состоится на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности, но фактически презентацию проекта пришлось задержать. Политические причины могут стать препятствием к реализации этой инициативы, поскольку некоторые силы в США не заинтересованы в дальнейшем ухудшении взаимоотношений с Европой.

Власти США выступают с критикой существующих подходов в Европе, поскольку считают, что цензурой местные власти начинают прикрываться для подавления политических оппонентов.

Домен freedom.gov был зарегистрирован 12 января текущего года, на данный момент он не содержит никакой информации, сообщает 3dnews.ru.