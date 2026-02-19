Американский Госдеп решил бороться с цензурой по-своему
США готовят портал для обхода интернет-цензуры в Европе и не только. Онлайн-портал Госдепом США расположится в доменной зоне «freedom.gov», и он позволит выдавать исходящий с пользовательских устройств трафик за американский, при этом американская сторона якобы не собирается отслеживать пользовательскую активность на данном сайте.
Первоначально планировалось, что анонс данной инициативы состоится на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности, но фактически презентацию проекта пришлось задержать. Политические причины могут стать препятствием к реализации этой инициативы, поскольку некоторые силы в США не заинтересованы в дальнейшем ухудшении взаимоотношений с Европой.
Власти США выступают с критикой существующих подходов в Европе, поскольку считают, что цензурой местные власти начинают прикрываться для подавления политических оппонентов.
Домен freedom.gov был зарегистрирован 12 января текущего года, на данный момент он не содержит никакой информации, сообщает 3dnews.ru.