ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину

Еврокомиссия подтвердила прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Киеву.

© Global look

«Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», – сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

Она добавила, что ЕК намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Киева, в том числе в энергетической сфере.

Также Итконен сообщила, что все вопросы, связанные с прекращением поставок топлива между Киевом, Словакией и Венгрией, будут обсуждаться 26 февраля на экспертной встрече Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

Ранее словацкая Slovnaft прекратила экспорт топлива на Украину.

Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину. Будапешт также пригрозил прекратить поставки газа и электричества Киеву.