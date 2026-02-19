ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину
Еврокомиссия подтвердила прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Киеву.
«Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», – сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.
Она добавила, что ЕК намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Киева, в том числе в энергетической сфере.
Также Итконен сообщила, что все вопросы, связанные с прекращением поставок топлива между Киевом, Словакией и Венгрией, будут обсуждаться 26 февраля на экспертной встрече Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.
Ранее словацкая Slovnaft прекратила экспорт топлива на Украину.
Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину. Будапешт также пригрозил прекратить поставки газа и электричества Киеву.