Короля Карла III держали в неведении об аресте бывшего принца Эндрю

Король Великобритании Карл III не знал о планах, связанных с арестом его брата, бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известие о том, что Эндрю арестован, стало для Карла сюрпризом. Правящего монарха до самого конца держали в неведении о готовящемся аресте.

Несмотря на это, Карл III пообещал оказывать содействие правоохранительным органам. «Позвольте мне заявить со всей определенностью: правосудие должно свершиться», — говорится в его заявлении.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно в четверг, 19 февраля.