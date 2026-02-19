Король Великобритании впервые прокомментировал новость об аресте брата

Король Великобритании Карл III впервые прокомментировал новость об аресте брата Эндрю. Об этом сообщает Tatler со ссылкой на официальное заявление королевской семьи.

«Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрениях в злоупотреблении служебным положением. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования данного вопроса соответствующим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и содействием», — говорится в сообщении Карла III.

Он также отметил, что закон должен соблюдаться и «идти своим чередом».

​«Пока этот процесс продолжается, с моей стороны было бы неправильно давать дальнейшие комментарии по этому вопросу. Тем временем я и моя семья продолжим исполнять наш долг и служить всем вам», — заключил король.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточняется, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Полиция задержала брата короля Великобритании

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».