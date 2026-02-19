«В определенном смысле прав»: в России оценили «намеки» Мерца

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц отчасти прав, намекая на истощение ЕС из-за украинского кризиса. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее Мерц назвал маловероятным быстрое завершение украинского кризиса путем переговоров. По его мнению, конфликт закончится тогда, когда будут исчерпаны «военные или экономические ресурсы». Перенджиев отметил, что канцлер Германии может намекать на Украину и ЕС.

«Мерц в определенном смысле прав. Я так понимаю, он не говорит о том, что истощение будет только со стороны Украины. Оно будет также и со стороны ЕС», - подчеркнул политолог.

Перенджиев считает, что своими заявлениями Мерц может намекать на необходимость «как-то договариваться с Россией». По мнению политолога, канцлер не хочет прямо говорить об этом, поэтому использует намёки.