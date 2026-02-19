Главное за день 19 февраля 2026: буря в Москве и пожизненный срок экс-президента Южной Кореи

В четверг, 19 февраля, бывшего президента Южной Кореи Юна Сок Ёля приговорили к пожизненному сроку. В этот же день из-за снегопада в Москве были задержаны и отменены около 40 авиарейсов.

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

В Южной Корее суд приговорил бывшего президента Юна Сок Ёля к пожизненному заключению за попытку организации мятежа. Как сообщает Yonhap, прокуроры требовали для него смертной казни.

В декабре 2024-го Юн предпринял неудачную попытку ввести в Южной Корее военное положение. Позже он был отстранен в результате импичмента и арестован.

Около 40 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за снегопада

В аэропортах Москвы на фоне сильного снегопада были отменены 19 рейсов, 14 задержаны, семь ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

За первую половину 19 февраля аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 426 рейсов (225 - на вылет, 201 - на прилет), несмотря на непогоду, подчеркнули в Росавиации. Контрольные чистки взлетно-посадочных полос проведены около 30 раз.

Из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии сбежали тысячи заключенных

Более 20 тысяч заключенных лагеря для сторонников «Исламского государства»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на северо-востоке Сирии сбежали после того, как этот регион перешел под контроль сирийского правительства. Об этом пишет Financial Times.

Газета отмечает, что курдские силы, контролировавшие регион, были разгромлены сирийскими правительственными силами безопасности. Курдские силы должны вскоре передать лагерь Дамаску. Утверждается, что тысячи заключенных смогли сбежать из-за брешей в ограждении и уже разбрелись по стране, при этом некоторые успели нелегально добраться до Ирака и Турции.

«Альтернатива для Германии» демонстрирует успехи в опросах

Опрос, проведенный по заказу газеты Ostsee-Zeitung, показал, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) могла бы рассчитывать на 37 процентов голосов в Мекленбурге-Передней Померании, если бы выборы в регионе состоялись в этом воскресенье. Об этом сообщает Die Welt.

Правящая в регионе СДПГ набирает всего 23 процента голосов, ХДС - 13 процентов, а Левая партия - 11 процентов. При таком результате АдГ стала бы крупнейшей силой в северо-восточной земле. В предыдущем опросе, АдГ набирала 29 процентов.

Власти Сум задумались об изъятии недвижимости у украинцев

Власти города Сумы обсуждают изъятие недвижимости в пользу ВСУ у граждан, покинувших Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет об изъятии квартир и коммерческих помещений. Источник заявил, что администрация также может обязать местных мастеров бесплатно ремонтировать транспорт ВСУ.

* запрещенная в России террористическая организация.