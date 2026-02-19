ЕС поддержал попытки США договориться о мире на Украине

В ЕС заявили, что поддерживают усилия США по Украине, отметив, что мирное соглашение должно гарантировать безопасность и стабильность в Европе, сообщил представитель внешнеполитической европейской службы Анвар аль-Ануни.

© Global look

По его словам, Евросоюз поддерживает инициативы Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Аль-Ануни подчеркнул: «Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов по… достижению справедливого и прочного мира». По его словам, Евросоюз считает принципиально важным, чтобы любые мирные договоренности гарантировали безопасность и стабильность континента.

