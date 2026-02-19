Политические эмигранты, сбежавшие из России после начала СВО, столкнулись с падением доходов. Как сообщает «КП», политолог Дмитрий Еловский высказался о «панике» среди «оппозиционеров».

Отмечается, что сезон «финансового успеха» пришелся на период начала спецоперации и длился до второго прихода президента США Дональда Трампа к власти. Через Агентство США по международному развитию (USAID) получателям грантов за это время выдали свыше 230 млн долларов, а за 20 лет Вашингтон потратил на эти цели свыше 2,5 млрд долларов.

«Судя по тому, что они выходят все еще в эфир и все еще занимаются своей деятельностью, какие-то деньги у них остались. Но сверхдоходы, я думаю, им отрезали», — заявил Еловский.

По его мнению, прекращение финансирования связано с тем, что российская политическая система показала устойчивость к внешнему воздействию. Гипотеза о том, что эмигрантам удастся спровоцировать массовые протесты, развалилась в первый же год СВО. Вещание на российскую аудиторию привело к сплочению общества в РФ.

«Когда наши люди увидели бывших соотечественников, которые откровенно в прямом эфире поддерживают врагов, тут любой адекватный человек будет поддерживать власть. Ну, а западные страны быстро разрушили наши иллюзии о том, что россиян там кто-то уважает и ценит», — считает политолог.

Самый болезненный удар нанес Трамп, однако не из-за того, что вложенные в оппозицию деньги не окупаются. USAID представлял собой структуру левых глобалистов, которые пытались уничтожить политика — президент США просто лишил агентство финансирования.

Еловский заметил, что Европа продолжает делать ставку на политэмигрантов, поскольку находится в «ловушке бюрократии». ЕС необходимо отчитываться, что они что-то делают для «развала России изнутри» — ключевым является не достижение цели, а самоутверждение и получение ресурсов.