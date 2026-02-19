Европейские разведслужбы оценили шансы на мир на Украине в 2026 году

Руководители пяти разведывательных служб Европы пессимистично оценивают шансы на заключение мирного соглашения по Украине и завершение боевых действий в 2026 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источники отметили, что Россия якобы «не намерена» быстро завершать конфликт. А четверо руководителей пришли к выводу, что российские власти якобы используют переговоры с США для того, чтобы добиться отмены санкций и заключения деловых сделок с США. Двое чиновников отметили, что Москва пытается разделить переговоры на два направления: одно – посвященное конфликту, а второе – двусторонним соглашениям с США, которые бы включали снятие санкций с России.

«Россия не стремится к мирному соглашению. Она преследует свои стратегические цели, которые не изменились», — заявил один из европейских руководителей разведывательных служб.

По его словам, к целям России относится смещение президента Украины Владимира Зеленского со своего поста и превращение страны в «нейтральное» буферное государство по отношению к Западу.

Другой руководитель разведки сообщил, что если Украина согласится на территориальные уступки, то есть вероятность, что «это положит начало реальным переговорам».

7 февраля Владимир Зеленский рассказал, что США хотят урегулировать конфликт в 2026 году. Он отметил, что Штаты допускают возможность синхронного подписания ключевых документов. Также агентство Reuters писало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мирного соглашения в марте 2026 года.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией. А 18 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация сосредоточена на отработке ключевых положений, которые нужны для «финализации» переговоров.

Также 18 февраля издание The Economist сообщило о том, что Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению сделки с США.