Глава Минобороны Бельгии призвал политиков ЕС «держать рот на замке»
Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал европейских лидеров «держать рот на замке» в вопросах ядерного оружия.
Об этом сообщает Politico.
«Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так много говорят. Это неразумно. Пожалуйста, держите свой рот на замке», — написал он в соцсетях, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Ранее Мерц сообщил, что начал обсуждать с президентом Франции Эммануэлем Макроном ядерное сдерживание в Европе.