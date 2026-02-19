Глава Минобороны Бельгии призвал политиков ЕС «держать рот на замке»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал европейских лидеров «держать рот на замке» в вопросах ядерного оружия.

© Global look

Об этом сообщает Politico.

«Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так много говорят. Это неразумно. Пожалуйста, держите свой рот на замке», — написал он в соцсетях, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее Мерц сообщил, что начал обсуждать с президентом Франции Эммануэлем Макроном ядерное сдерживание в Европе.