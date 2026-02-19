Названы основные проблемы «Совета мира» Трампа

Первое официальное заседание «Совета мира» Дональда Трампа вот-вот состоится, но хрупкость перемирия в Газе может поставить под угрозу планы американского президента, пишет немецкий таблоид Bild. В то время как мирное население Газы борется за выживание, делегации из как минимум 20 стран 19 февраля встретятся в Вашингтоне, в девяти тысячах километрах от Газы.

Сотни тысяч людей в секторе Газа уже несколько месяцев живут без надежного электроснабжения, с дефицитом продовольствия и практически без медицинской помощи. Речь идет о гуманитарной катастрофе, вызванная войной с Израилем.

Bild отмечает, что сейчас начинается самая сложная часть плана Трампа по Газе: второй этап предусматривает разоружение палестинского движения ХАМАС, восстановление и создание в Газе технократического переходного правительства. Но, по версии автора статьи, здесь есть несколько основных проблем.

Главная проблема, по его мнению, состоит в хрупкости перемирия. Кроме того, ХАМАС, согласившийся на освобождение заложников, не согласен на разоружение. Израильско-арабский аналитик Халед Абу Тоамех утверждает, что в ХАМАС набрали «сотни, если не тысячи» новых бойцов, и в распоряжении движения по-прежнему есть крупный арсенал оружия и разветвленная сеть туннелей.

По мнению израильского эксперта Бар-Илан Шая Аттиаса, провал плана Трампа грозит «новой формой постоянной нестабильности» для всего региона.

В январе 2026-го Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России Владимира Путина, присоединиться к «Совету мира». СМИ писали, что США задумывают организацию как альтернативу ООН. Отмечалось, что постоянное место в «Совете мира» стоит миллиард долларов.

Путин сообщил, что в приглашении в первую очередь шла речь об урегулировании на Ближнем Востоке и решении насущных проблем палестинского народа. В связи с этим он предложил направить в «Совет мира» миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.