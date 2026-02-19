«Немного колебался»: Трамп готовится сделать сенсационное заявление об НЛО

Супруга сына Дональда Трампа, Лора, подтвердила слухи о том, что американский лидер готовится сделать громкое заявление о контакте с инопланетянами. В подкасте Pod Force One она рассказала, что они с мужем попытались выяснить у президента подробности, но тот проявил необычную сдержанность, передает aif.ru.

Лора отметила, что «президент собирается поделиться с нами кое-какой информацией». По ее словам, «он немного колебался, прежде чем дать нам реальные данные».

Это наводит на мысль, что у него есть много информации, но он ждет подходящего момента, добавила супруга сына президента. По ее словам, такая осторожность укрепила уверенность в том, что «это еще не все».

Ранее режиссер Марк Кристофер Ли сообщил Daily Star, что 8 июля 2026 года Трамп обратится к нации с «самым важным заявлением в истории человечества». Дата выбрана не случайно: 8 июля 1947 года мир впервые услышал о «захваченной летающей тарелке» в Розуэлле, штат Нью-Мексико.

Кроме того, недавно тему инопланетян затронул экс-президент Барак Обама. Эксперты связывают это с подготовкой общества к официальному раскрытию информации.