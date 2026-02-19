Скандал с Такером Карлсоном в израильском аэропорту объяснили

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал скандал, связанный с вылетом Такера Карлсона из израильского аэропорта Бен-Гурион, и рассказал о возможных причинах конфликта между американским журналистом и представителями службы безопасности воздушной гавани.

Ранее Карлсон заявил, что после интервью послом США в Израиле Майком Хакаби он был задержан в аэропорту и допрошен. Израильские власти и американская дипмиссия настаивают на том, что речь шла лишь о стандартной проверке.

Тут важно понимать подоплеку сложившейся ситуации. Карлсон посещал Тель-Авив ради интервью с американским послом Майком Хакаби, а темой разговора была разница в их взглядах в отношении Израиля. То есть это было интервью-дебаты. Как Карлсон, так и Хакаби здесь имели собственные интересы, соответственно, они были предвзяты. При этом я сомневаюсь, что израильтяне стали бы именно задерживать журналиста, ведь это бы гарантировано привело к дипломатическому скандалу с [президентом США Дональдом] Трампом. Здесь более вероятен вариант, согласно которому у Карлсона просто произошел конфликт с представителями службы безопасности аэропорта Бен-Гурион. К этому могли привести сразу два фактора. С одной стороны, сотрудники израильских служб безопасности известны своим хамским отношением к людям, включая самих израильтян. С другой стороны, Карлсон известен своим, мягко говоря, не самым благожелательным настроем в отношении Израиля. Зачастую с его стороны звучат просто негативные заявления о стране. Поэтому в данном случае одно могло наложиться на другое, и произошел конфликт. Обе стороны изначально были негативно настроены в отношении друг друга. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Специалист допустил, что Карлсон устроил пиар из конфликтной ситуации в аэропорту для повышения интереса аудитории к новому выпуску его передачи.

«Интервью Карлсона с Хакаби уже обещает побить все рекорды по просмотрам, поэтому здесь журналист мог дополнительно «прогревать» аудиторию перед эфиром», - отметил Каргин.

