Европарламент дал санкцию на «уничтожение женщин как вида». Как сообщает РИА Новости, принятая ЕП резолюция гласит, что зачать, выносить и родить ребенка могут «все, кто этого пожелает».

Речь идет и о мужчинах. Их могут назвать «трансгендерными* женщинами» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), хотя этот термин не меняет ни хромосомный набор, ни эндокринную систему человека, ни набор органов.

«Но это словосочетание — настоящее летальное оружие, с помощью которого женщин в ЕС будут отменять. Ну а затем и уничтожать. За ненадобностью», — отмечает агентство.

За женщин вступился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал участников дебатов о «беременности трансгендеров*» потерявшими разум, а сами обсуждения — иллюстрацией уровня безумия и деградации Европы. Европейские мужчины на произошедшее не отреагировали вовсе — вероятно, побоялись, что попадут «под каток повесточки». Страх понятен — в современном ЕС могут «отменить» даже гинеколога с многолетним стажем, если он отказывается осматривать «бородатых придурков».

«Гинеколог может хоть тысячу раз повторить, что его не учили осматривать этих, с густой и жесткой растительностью на лице и теле. Его никто не услышит, а коллеги вынесут решение, что он транслирует "ненависть и гендерное неравноправие". И никому, никакому социуму не будет дела до судьбы врача», — подчеркивается в статье.

Отмечается, что изменения в европейском обществе начинались медленно. Медиа создали мифологию «борьбы за равноправие», а после воплощению планов помог Голливуд. Однако реальность оказалась диаметрально противоположной — порок стал критерием и пропуском в новый, но «совсем не прекрасный» мир. В нем порочность «определяет практически все» — от возможности получить высшее образование и сделать карьеру до возможности попасть к гинекологу.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.