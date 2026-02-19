Беннет обвинил Карлсона в распространении ложной информации

Беннет назвал Карлсона трусливым обманщиком

Нафтали Беннет, бывший премьер-министр Израиля, резко отреагировал на заявления журналиста Такера Карлсона. Карлсон утверждал, что его задержали в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби.

"Человек, который последние два года оклеветывал Израиль, сегодня приземлился в аэропорту Бен-Гурион, поспешно сделал фото в логистической зоне, чтобы создать иллюзию своего пребывания в Израиле, хотя на самом деле не ступал на его землю. Затем он приврал про якобы преследование со стороны наших служб безопасности", — заявил Беннет.

По словам бывшего премьер-министра, Карлсон без проблем улетел обратно на частном самолете. Беннет также назвал журналиста трусливым обманщиком.