Еврокомиссия (ЕК) фактически действует не как структура Евросоюза, а скорее как «украинская комиссия», поскольку допускает, чтобы Киев блокировал работу нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

© Global look

«Европейская комиссия сегодня является, скорее, „украинской комиссией“ и представляет интересы Украины даже в ущерб интересам членов ЕС», — заявил Сийярто телеканалу М1.

Он отметил, что Киев сознательно по политическим мотивам ставит под угрозу энергоснабжение Словакии и Венгрии, куда по «Дружбе» поставляется нефть из РФ.

Более того, в соответствии с действующим соглашением между Украиной и Европейским союзом, Киев не имеет права предпринимать подобные шаги, подчеркнул Петер Сийярто. Он также выразил недоумение по поводу позиции Брюсселя, который никак не реагирует на украинские действия, направленные против интересов стран сообщества.

Ранее министр иностранных дел Венгрии сообщил, что Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива на Украину. Страна не планирует возобновлять поставки до восстановления перекачки нефти по «Дружбе».