Обзор иноСМИ: правда о «суперподарке» США от России и «Британия на грани краха?»

«Правда ли инвестиции в Россию принесут США 12 триллионов долларов?»

В течение последнего года ведутся два типа переговоров по Украине, пишет The Economist. Переговоры с участием РФ, США и Украины пока так и не привели к соглашению по территориям или гарантиям безопасности. В то же время представители Кремля и Белого дома обсуждают деловые вопросы. Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, утверждает, что Россия пообещала Америке сделки на сумму 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций; некоторые инсайдеры считают, что это уже согласовано. В Европе растут опасения, что президент США Дональд Трамп может к июню - его последнему крайнего сроку - заставить Украину пойти на серьезные уступки, рассчитывая получить выгоду в России. Сообщалось, что лица, близкие к семье Трампа, ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. Америке якобы предлагали сделки по арктической нефти и газу, рудникам редкоземельных элементов, центру обработки данных на атомной энергии и туннелю под Беринговым проливом. Выгоду получат обе стороны: Россия хочет избавиться от санкций, а Трамп - продемонстрировать свои успехи до промежуточных выборов в ноябре.

Идея, что Америка получит приз в 12 триллионов долларов - эквивалент шестикратного объема годового ВВП России - это явное преувеличение, считает The Economist. Какова же может быть реальная награда? Журнал побеседовал с десятками бывших чиновников, сотрудников разведки и руководителей энергетических компаний. Оптимисты утверждают, что дешевая российская энергия, жизненно важные полезные ископаемые и 145 миллионов потребителей могут стать огромным подспорьем для западных компаний. Однако Китай уже опережает Америку в борьбе за эти призы. Санкции, казалось бы, снизили энтузиазм западных компаний в отношении к России, но если присмотреться, многие по-прежнему проявляют к ней интерес. По словам источников, западные нефтяные гиганты встречались со своими бывшими российскими партнерами во время энергетической конференции в Абу-Даби в ноябре. Как минимум пять американских компаний, покинувших Россию, включая Apple и McDonald's, недавно зарегистрировали новые российские товарные знаки. До 2022 года западные фирмы, ведущие бизнес в России, были преимущественно европейскими. Теперь Америка надеется, что «вывод России из изоляции» поможет компаниям США извлечь из этого выгоду. Больше всего посланников Трампа привлекает возможность участия в мегапроектах, способных трансформировать мировые товарные рынки.

«Германия задумала дать шпионам огромные полномочия»

Германия планирует предоставить своим шпионам огромные новые полномочия в рамках отмены послевоенных ограничений, сообщает Politico. По версии издания, Берлин готовит свою внешнюю разведку к миру, в котором США прекратят обмен разведывательной информацией. Сейчас деятельность службы внешней разведки (BND) Германии ограничена законом гораздо сильнее, чем деятельность разведывательных служб в других странах. Это связано с мерами, введенными после Второй мировой войны. Их целью было предотвратить повторение преступлений, совершенных нацистами. Однако эти ограничения привели к побочному эффекту в виде особой зависимости Германии от США в вопросах сбора разведывательной информации, и теперь это рассматривается как потенциальная опасность. Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет предоставить разведке гораздо более широкие полномочия для совершения актов саботажа, ведения наступательных киберопераций и «более агрессивного шпионажа». Торстен Фрай, представитель канцелярии Мерца, курирующий реформу разведки, назвал эти планы с «историческим поворотным моментом».

BND была основана в 1956 году с юридическими ограничениями. В то время многие из ее агентов были бывшими нацистами. Чтобы строго отделить BND от полиции и предотвратить вмешательство во внутренние дела страны, служба была передана под надзор канцелярии и подчинена строгому парламентскому контролю. Ее полномочия ограничивались сбором и анализом разведданных. Агентам не предоставлялась юридическая возможность вмешиваться для предотвращения угроз. Подобные ограничения сохраняются и по сей день. Немецкие шпионы, к примеру, могут посредством слежки узнать о готовящейся кибератаке, но у них нет полномочий, чтобы самострельной предотвратить ее. Они могут прослушивать разговоры при строгом юридическом контроле, но им нельзя совершать акты саботажа, чтобы подорвать обнаруженную угрозу. Немецкие чиновники были потрясены, когда в марте 2025 года США приостановили обмен разведданными с Украиной, чтобы повлиять на Киев на переговорах. Этот эпизод показал, что администрация Трампа готова использовать свое доминирование, чтобы давить на союзников. Правительство Мерца увеличило бюджет BND примерно на 26 процентов - до 1,51 миллиарда евро - в этом году. Также канцлер предпринимает шаги, которые должны разрешить BND использование искусственного интеллекта и распознавания лиц.

«Британия на грани краха? Дискуссия о гражданской войне накаляется»

Великобритания столкнулась с давно табуированной темой гражданской войны. Бывший полковник Ричард Кемп предупреждает о «физической эскалации», а исследователь военных конфликтов Дэвид Бетц рассуждает о возможности восстаний, пишет австрийский таблоид eXXpress. Американский миллиардер Илон Маск также заявил в 2024 году, что в Британии неизбежна гражданская война из-за миграционного кризиса. Правительство и многие эксперты с этим не согласны, но военные аналитики бьют тревогу. Кемп считает, что Британии может грозить «нечто больше похожее на войну в Северной Ирландии, но в гораздо более интенсивном масштабе». Он обозначил треугольник возможных линий конфликта: часть коренного населения, часть иммигрантского населения и само государство. В то же время Кемп предупреждает о существовании «идеологического фронта внутри страны: фактического союза между радикальными левыми и исламистскими экстремистами».

Этот идеологический фронт, по его мнению, действует не только на улицах, но и внутри институтов - в университетах, школах, государственных структурах и международных организациях. По словам Кемпа, «это гораздо коварнее», чем уличные беспорядки. Он назвал основной проблемой отсутствие реальной демократии в Британии: «Независимо от того, за какую партию вы голосуете, вы получаете одни и те же политические меры». По его мнению, люди хотят положить конец нелегальной миграции, но эти меры не реализуются ни одной из партий. Главный тезис еще одного эксперта, Дэвида Бетца: «Восстание начинается потому, что люди считают, что перемены больше невозможны в рамках существующих правил игры». Многие эксперты по-прежнему считают классическую гражданскую войну крайне маловероятной: в стране нет вооруженных лагерей и нет территориального отделения. Однако даже скептики признают: раскол в обществе реален.

«Чему Америке стоит поучиться у Украины?»

Украинский кризис - одновременно и конфликт прошлого, и конфликт будущего, пишет Foreign Affairs. С одной стороны, он напоминает Первую мировую войну: статичные линии фронта, окопы и обширные территории пустующей земли. С другой стороны, конфликт характеризуется инновациями и современными технологиями. Никогда прежде не было конфликта с таким широким и эффективным применением спутников, автономных систем, программного обеспечения с искусственным интеллектом и другого коммерческого оборудования. Америку эти тенденции должны серьезно беспокоить, считает автор статьи. После быстрой и решительной победы в войне в Персидском заливе 1991 года американцы пришли к выводу, что будущие конфликты также будут короткими. Они предположили, что ключом к успеху является уже не масса, а крупные, дорогостоящие, высокотехнологичные системы. Однако украинский кризис демонстрирует обратное. Затяжные конфликты на истощение по-прежнему случаются, а успех заключается в умении производить огромное количество дешевого оружия, а не малого количества сложных систем.

По версии автора статьи, Вашингтону будет трудно внести в свою армию соответствующие изменения. Вооруженные силы США - это «огромная, консервативная бюрократия». В ней глубоко укоренились процессы и традиции. Более того, некоторые американские военные руководители преуменьшают значение Украины в контексте возможного будущего конфликта в Тихом океане. Однако военные чиновники США должны выйти из зоны комфорта и переосмыслить военные доктрины Вашингтона. Они должны представить, как возможности противника могут нейтрализовать сложные оборонные платформы и тактику Америки. Они должны научиться адаптировать свои системы со скоростью разработки программного обеспечения, то есть в течение нескольких часов и дней, а не лет. Наконец, они должны разработать дешевое оружие, которое американские производители смогут быстро производить и заменять.

Французская армия отрабатывает ведение кибервойны

В учениях «Орион-26» принимают участие 12 500 военнослужащих из Франции и стран-союзниц, имитирующих крупномасштабную операцию с высадкой десанта, завоеванием превосходства в воздухе и кибервойной, пишет Le Parisien. Цель учений ясна: проверить способность союзных сил справляться с конфликтом высокой интенсивности в напряженной геополитической обстановке на фоне украинского кризиса. По словам аналитика Бруно Тертре, задача состоит в том, чтобы защититься от России «даже без помощи Соединенных Штатов».

По легенде учений «Орион-26», страны должны оказать поддержку вымышленному государству Арнланд, которое противостоит ополченцам, поддерживаемым враждебной страной Меркурий, имеющей анклав Калиндакс на юго-западе Арнланда. Этот сценарий перекликается с опасениями НАТО по поводу потенциальной дестабилизации стран Балтии, где проживают русскоязычные меньшинства. Для участия в маневрах были мобилизованы 25 кораблей, включая авианосец «Шарль де Голль», а также около сотни самолетов и вертолетов. Вместе с Францией в маневрах участвуют Германия, Британия и США, которые предоставляют персонал и технику для различных этапов учений.