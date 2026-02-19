Евродепутат оказался в центре громкого скандала

Охранница Европарламента обвинила депутата Йохана Ван Овертвельдта в том, что тот унизил ее, сравнив со своей собакой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо профсоюза USPE в адрес председателя Европарламента Роберты Метсолы.

По информации издания, 11 февраля политик пытался провести в здание свою жену, однако охранница не разрешила ей войти из-за просроченного пропуска. Ван Овертвельдт потребовал у сотрудницы ее удостоверение, после чего бросил его на пол и стал кричать. Профсоюз утверждает, что в ходе словесной перепалки депутат сравнил женщину со своей собакой.

Ван Овервельдт, комментируя произошедшее, признал, что повышал голос на охранницу. Однако, по его словам, сотрудница ЕП неуважительно вела себя с человеком, которого он хотел провести в здание. Евродепутат добавил, что у него нет собаки и «практически уверен», что не выражался так, как ему приписывают.

Пресс-служба Европарламента заявила, что изучает инцидент. Сейчас там устанавливают факты произошедшего.