В США знали о планах подрыва «Северных потоков»

ЦРУ изначально было осведомлено о планах террористов совершить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на расследование.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления.