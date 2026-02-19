Глава киевского режима Владимир Зеленский обрушился с критикой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве, сообщает The Sun.

Зеленский подверг критике подход американского лидера к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США, поделились подробностями авторы публикации.

Накануне прошедшего 18 февраля раунда переговоров Зеленский выразил опасение, что хозяин Белого дома уже принял решение не в пользу Украины, а также назвал его призывы пойти на уступки нечестными.

17-18 февраля в Женеве прошли переговоры трехсторонние переговоры Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов по урегулированию украинского кризиса. По данным западных СМИ, обсуждения в политической рабочей группе «застопорились» из-за позиций, которые были представлены главой российской переговорной группы Владимиром Мединским.