Кто родился 19 февраля: 5 известных личностей, которых мы вспоминаем сегодня

19 февраля — дата, подарившая миру ярких представителей музыки, кино и даже королевских династий. Подробности — в материале «Рамблера».

В частности, в этот день появился на свет народный артист России и Белоруссии, легендарный певец и композитор Юрий Антонов. Он родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Музыкальную карьеру начал в Белоруссии, а всесоюзную известность обрел в 1970–1980-х годах с хитами «У берез и сосен», «Нет тебя прекрасней», «Крыша дома твоего». Его пластинки в сотрудничестве с группой «Аракс» разошлись тиражом более 20 миллионов экземпляров. В последние годы артист редко появляется на сцене, но в 2024 году выпустил новую песню «Сладкий мед», а в августе 2025-го выступил на закрытии «Новой волны».

Принц Эндрю

Среди именинников также Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младший брат короля Карла III. Он родился 19 февраля 1960 года в Лондоне. С 1986 по 2025 год носил титулы герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллилея, занимая 8-е место в порядке наследования престола. С 2020 года прекратил исполнять церемониальные обязанности. 17 октября 2025 года отказался от титулов после беседы с королем, а 30 октября Карл III лишил его титула принца из-за скандалов, связанных с дружбой с Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию. Эндрю живет в частном доме в Сандрингеме, содержание оплачивает Карл III.

В этот день также появился на свет актер, культурный деятель и заслуженный работник культуры УССР Евгений Стежко. Он родился 19 февраля 1939 года в Дружковке Донецкой области. Окончил Ленинградский институт культуры, более 40 лет руководил домами культуры в Дружковке и Мариуполе. В 1989 году получил звание заслуженного работника культуры Украинской ССР, также был награжден медалью «За доблестный труд» и неоднократно отмечался почетными грамотами ВЦСПС. В 2008 году выпустил книгу воспоминаний «Записки Чудака на букву „М“». Умер 9 февраля 2018 года в Мариуполе.

Сил (Seal)

19 февраля также отмечает свой день рождения Генри Олусегун Адеола Сэмюэл, известный как Сил. Он родился 19 февраля 1963 года в Лондоне. Мировую известность ему принесли хиты 1990-х годов «Killer», «Crazy» и «Kiss from a Rose». Композиция «Kiss from a Rose», вошедшая в саундтрек к фильму «Бэтмен навсегда», принесла ему две премии «Грэмми». Исполнитель работает в жанрах поп, ритм-н-блюз, соул и электроника. Всего за карьеру он получил три статуэтки «Грэмми» и три награды Brit Awards.

Фалько (Falco)

В этот день также появился на свет Йоханн Ханс Хёльцель, известный как Фалько. Он родился 19 февраля 1957 года в Вене. Хёльцель считается самым успешным немецкоязычным сольным исполнителем в истории: его песни «Der Kommissar», «Rock Me Amadeus», «Jeanny» и «Coming Home» возглавляли мировые хит-парады. В 1985 году магистрат Вены присвоил ему звание почетного жителя города. Фалько трагически погиб 6 февраля 1998 года в Доминиканской Республике в возрасте 40 лет.