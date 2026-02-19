США не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса в июле. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Утверждается, что Штаты в последние месяцы оказывают давление на другие государства военного блока, чтобы не дать «Украине и союзникам из Индо-Тихоокеанского региона», а именно Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее, официально участвовать в июльском ежегодном саммите альянса в Анкаре.

При этом издание со ссылкой на источники отмечает, что страны эти страны могут быть приглашены на сопутствующие мероприятия.

Напомним, что 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Западные СМИ констатировали, что они продемонстрировали растущий разрыв между США и Украиной — Киев находится под все более плотным давлением со стороны Вашингтона.