Зеленский обещал Тихановской помогать беглой белорусской оппозиции

Во время недавних переговоров с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской Владимир Зеленский подтвердил готовность оказывать ей политическую поддержку и содействовать реализации инициатив беглых белорусских оппозиционеров. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На встрече в Вильнюсе в конце января Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее „Объединенного переходного кабинета“, — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее после консультаций с представителями белорусской оппозиции Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Александра Лукашенко, введя специальные экономические и другие ограничительные меры. Первая двусторонняя встреча Зеленского и Тихановской состоялась в Вильнюсе в конце января, где, по данным источников, как раз обсуждалось санкционное давление на белорусские власти.