CNN: в работе по прекращению огня на Украине достигнут прогресс

Военные чиновники России, Украины и США в ходе переговоров добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«По словам источника, на этом направлении был достигнут прогресс», – говорится в публикации.

Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, в том числе отметил прогресс в части доработки ключевых условий, которые помогут заложить основу для будущих соглашений. При этом источник заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, стороны сохраняют «осторожный оптимизм» в военной части переговоров.