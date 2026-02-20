Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине

Следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в феврале.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может быть действительно результативным», — написал украинский лидер.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.