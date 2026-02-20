Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине

Владимир Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

По словам Зеленского, новый этап переговоров пройдет в феврале. При этом он добавил, что этот раунд может стать «действительно результативным».

«Рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может быть действительно результативным», — заявил он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о важном прогрессе в переговорах по Украине.