Пока вы спали: Лавров о деградации Европы и задержание Карлсона

Зеленский усомнился, что в Женеве получится договориться о территориях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить территориальные вопросы. Он также назвал результаты встречи "недостаточными", сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Piers Morgan Uncensored.

"Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос о землях. Конечно, в конечном счете, это зависит от нашего народа, принимать мирное соглашение или нет", - сказал Зеленский во время своего интервью.

По словам главы киевского режима, на переговорах в Женеве "есть некоторые конструктивные моменты", а территориальные вопросы можно попытаться решить на уровне лидеров. Кроме этого, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, Зеленский назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", пишет РИА Новости.

СМИ: Израиль начал готовиться к войне

Армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности. Причина заключается в возможных ударах США по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ynet.

"Службам экстренной помощи и Командованию тыла — военному органу, отвечающему за гражданскую оборону, — было дано указание готовиться к войне", — говорится в публикации.

По информации издания, такие меры связаны с предполагаемым ударом США по Ирану, в котором должны быть задействованы и израильские силы.

Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Он назвал инцидент очень странным, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

"Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили", — передает его слова издание.

Сам журналист назвал инцидент очень странным, отметив, что он и его команда уже покинули страну.

Позже американское посольство в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании, сообщает РИА Новости Daily Mail.

"Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", - цитирует британский таблоид заявление представителя посольства США.

В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России

Пресс-секретарь кабинета министров Польши Адам Шлапка заявил, что страна собирает данные для подготовки к иску о репарациях против России. Речь идет о научном исследовании, результаты которого можно будет использовать в дальнейшем, пишет РИА Новости со ссылкой на программу "Граффити".

"На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения", — сказал Шлапка.

Он также отметил, что речь идет о научном исследовании, которое якобы поможет "оценить ущерб" и результаты которого можно будет использовать в дальнейшем.

Лавров заявил, что Европа деградировала

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа деградировала, однако там сохранились "здравые голоса", готовые общаться с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал "Аль-Арабия".

"Европа деградировала. Но там есть здравые голоса. Кто хочет с нами общаться, – пожалуйста. Мы принимали в Москве и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это разумные, прагматичные люди, думающие об интересах своих стран и народов", — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что те, кто пытается внести Венгрию и Словакию в список "пособников "путинского режима", думают не о своих странах, а о своих политических амбициях. Он также добавил, что при этом, вероятно, эти люди ностальгируют по временам, когда "их предки вели Европу к нацизму, либо будучи в гитлеровских структурах, либо живя в тех странах, в которых Гитлер почти всех поставил под ружье для нападения на Советский Союз".