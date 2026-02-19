Скандал с файлами Эпштейна дошел до британской короны

Правоохранительные органы из девяти территориальных подразделений Соединенного Королевства начали проверку сведений, появившихся после публикации Минюстом США миллионов документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The Times.

Речь идет о возможных нарушениях закона со стороны брата короля Великобритании принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и бывшего посла страны в США Питера Мандельсона.

Полиция долины Темзы изучает информацию о возможной передаче принцем конфиденциальных данных Эпштейну, а также рассматривает жалобу, связанную с сексуальной эксплуатацией. Полиция Суррея проверяет сведения о насильственных действиях сексуального характера, якобы имевших место в 1994–1996 годах и фигурирующих в досье.

В файлах Эпштейна нашли заказ около 1250 л серной кислоты

Скотленд-Ярд анализирует сообщения о действиях сотрудников, сопровождавших Маунтбеттена-Виндзора во время визитов на частный остров Эпштейна в Карибском море.

К проверке подключены также службы графств, где приземлялся частный самолет финансиста: Уэст-Мидлендс (аэропорт Бирмингема), Эссекс (Станстед), Бедфордшир (Лутон), а также полиция Шотландии, отвечающая за аэропорт Эдинбурга. По данным британских СМИ, интерес к этим объектам связан с предположениями о возможном ввозе девушек на территорию страны.

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в статье для журнала New Statesman указал, что самолет Эпштейна совершал около 90 посадок и вылетов в британских аэропортах, в том числе 15 рейсов после вынесения ему приговора в 2008 году. Он призвал правоохранительные органы заново проанализировать информацию о возможной эксплуатации женщин и несовершеннолетних.

Полиция графства Норфолк изучает данные, касающиеся королевского поместья Сандрингем, которое упоминается в документах как место встречи принца Эндрю, Эпштейна и его помощницы Гислейн Максвелл, осужденной в США на 20 лет лишения свободы.

Отдельно Скотленд-Ярд ведет расследование в отношении Мандельсона по подозрению в передаче конфиденциальной информации. Аналогичную проверку проводит полиция графства Уилтшир.

Все службы объединены в координационную группу под управлением Национального совета начальников полиции. Поддержку оказывает Национальное агентство по борьбе с преступностью.