В США рассказали о борьбе в украинской делегации на переговорах

Украинская делегация на переговорах в Женеве показала несогласованность собственных позиций. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу, отметив, что речь идет о территориальных уступках.

«Украинцы расколоты пополам из-за того, что (глава офиса президента Украины Кирилл — прим. URA.RU) Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации <…> выстраивают линию (президента Украины Владимира — прим. URA.RU) Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом», — отметил Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Аналитик добавил, что раскол в украинском руководстве, по его оценке, обусловлен ослаблением позиций Зеленского. Также немалую роль в этом сыграло стремление части окружения президента добиться его отстранения от власти.

Ранее Доктороу уже заявлял, что выход российских войск к Днепру откроет путь к переговорам о статусе Одессы и Харькова и станет этапом завершения конфликта. Тогда он связывал возможные территориальные изменения с ослаблением позиций Владимира Зеленского, на что, по его мнению, указывали противоречивые заявления президента Украины и критика в его адрес после выступления на форуме в Давосе.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.