Выяснилось, как Залужный нанес мощный удар по Зеленскому

Посол Украины в Британии Валерий Залужный нанес удар по Владимиру Зеленскому. Об этом заявил политолог Олег Соскин. По его словам, Залужный уличил Зеленского в провале «контрнаступления» украинских войск 2023 года. Именно это стало серьезным ударом и «наездом».

«Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар», – отметил Соскин.

Кроме того, Зеленский вступил в конфликт и с президентом США, пишет aif.ru.

Залужный назвал виновного в провале наступления

Напомним, Залужный открыто выступил против Зеленского и обвинил его в провалах ВСУ.