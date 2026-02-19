Зеленский раскрыл свою реакцию на унижения в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о несправедливом отношении со стороны США. Он рассказал об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопрос о своем «унижении» в Овальном кабинете во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в феврале 2025 года.

По словам главы Украины, американские политики, обрушивиеся тогда на него с критикой, унизили не его лично, а сразу всю страну.

«Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо к Украине, к нашим людям — после всей боли и этих лет войны», — пояснил Зеленский.

Зеленский болезненно воспринимает отношения Путина и Трампа

Он отметил, что в тот момент рассчитывал на более активную поддержку Киева со стороны Вашингтона.

«Со всем уважением, я не хотел слышать какой-то поддержки русских. Вот почему моя реакция была такой», — добавил украинский лидер.

28 февраля 2025 года Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.