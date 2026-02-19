CNN: в работе по прекращению огня на Украине есть прогресс
Военные представители России, Украины и США, принимающие участие в переговорах, добились «постепенного, но значимого прогресса» в выработке механизмов по прекращению огня. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на источник.
По его словам, прогресс есть и в части «доработки ключевых условий и разъяснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений».
Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Абу-Даби Россия и Украина «в целом» согласовали возможный механизм мониторинга прекращения огня под руководством США с использованием дронов. При этом Киев предлагал подключить к системе ряд европейских стран, против чего выступила российская сторона.