CNN: в работе по прекращению огня на Украине есть прогресс

Военные представители России, Украины и США, принимающие участие в переговорах, добились «постепенного, но значимого прогресса» в выработке механизмов по прекращению огня. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на источник.

«Военные чиновники, участвующие в трехсторонних переговорах с Украиной, Россией и США, добились „постепенного, но существенного прогресса“ в определении того, как будет работать режим прекращения огня», — пишет CNN со ссылкой на анонимный источник.

По его словам, прогресс есть и в части «доработки ключевых условий и разъяснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Абу-Даби Россия и Украина «в целом» согласовали возможный механизм мониторинга прекращения огня под руководством США с использованием дронов. При этом Киев предлагал подключить к системе ряд европейских стран, против чего выступила российская сторона.