Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Решение по вступлению Украины в НАТО за партнерами. Об этом заявил украинский лидер Владимира Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

По его словам, Украина выполнила все необходимое для вступления в состав альянса. Но однако окончательное решение зависит от стран НАТО.

Он подчеркнул, что ни предыдущая, ни нынешняя администрация США не видят Украину в НАТО, и об этом говорят открыто. В то же время это не означает, что в будущем членство невозможно.

Как подчеркнул Зеленский, Киев четко заявил о готовности быть частью Альянса. Больше Киев сделать не может — «теперь мяч на стороне партнеров».

Ранее турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин высказал свое мнение по поводу вступления Украины в НАТО, назвав это скорее политическим лозунгом, нежели реальной перспективой. Эксперт пояснил, что расширение альянса предполагает не только политическую волю, но и выполнение ряда военно-технических институциональных критериев.

В свою очередь, в США ранее заявили, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО говорит о том, что он утратил способность рационально мыслить.