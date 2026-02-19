Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились без конкретных итогов. Стороны ограничились краткими заявлениями и не раскрыли деталей, что оставило ощущение недосказанности.

Встречи проходили в швейцарском отеле «Интерконтиненталь». По данным источников, обсуждение шло два дня: в первый — около шести часов, во второй — примерно два. Формат менялся: были консультации Россия–США, Россия–Украина и трехсторонние переговоры, пишет KP.RU.

Глава российской делегации Владимир Мединский после завершения встречи выступил с коротким заявлением. Он сообщил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми, и что стороны договорились о продолжении контактов. Подробностей озвучено не было.

Позже стало известно, что перед вылетом из Женевы Мединский провел еще одну закрытую встречу. По его словам, разговор состоялся с представителями украинской делегации. О содержании беседы не сообщалось.

Глава украинской делегации Рустем Умеров также заявил о «прогрессе», но уточнил, что детали раскрывать рано. По его словам, обсуждались параметры безопасности и механизмы возможного контроля за выполнением договоренностей.

Владимир Зеленский сообщил, что военные специалисты понимают, как может работать мониторинг прекращения огня при наличии политической воли. По его словам, предполагается участие американской стороны в контроле возможных договоренностей.

При этом по ключевым вопросам — территориальным и статусу Запорожской АЭС — стороны сохраняют разные позиции. Зеленский признал, что обсуждение этих тем остается сложным.

После первого дня переговоров американская сторона заявляла о «значительном прогрессе». По итогам второго дня публичных комментариев из Вашингтона не последовало.

На фоне переговоров в Женеву прибыли представители Великобритании, Германии, Франции и Италии. По информации источников, они провели встречи с украинской стороной. Официально участие европейских стран в трехстороннем формате не подтверждалось.

Параллельно усилилось давление на Киев. Накануне встречи украинские антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Ряд украинских изданий связали это с внутренними политическими процессами.

Кроме того, в британской прессе вышло интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он критически оценил решения руководства страны в 2023 году. Эти публикации усилили разговоры о внутреннем раскладе в украинской политике.

Переговорный процесс продолжится. Однако по итогам женевской встречи стороны не объявили о конкретных договоренностях. Существенного продвижения по ключевым вопросам пока не зафиксировано.