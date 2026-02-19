Ким Чен Ын прокатился за рулем новой крупнокалиберной РСЗО, его сняли на фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился за рулем одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично управляя ею, объехал вооружения, величественно выстроенные на площади славы", - передает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Также опубликованы фотографии с лидером КНДР за рулем. На кадрах Ким Чен Ын, улыбаясь, объехал по кругу площадь, осматривая ряды выстроенных вооружений и собравшихся на площади Дома культуры "25 апреля" людей.
Ким Чен Ын также отметил, что работа по непрерывному обновлению военных сил, способных мощно подавить любые угрозы и внешние вызовы, будет еще больше ускоряться, передает агентство.