Зеленский болезненно воспринимает отношения Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его настораживает характер взаимодействия между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на youtube-канале, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он американскому президенту.

По словам Зеленского, он в целом доверяет Трампу в ключевом — в его искреннем стремлении добиться окончания конфликта. Вместе с тем украинскому президенту остается неясным отношение Трампа к Путину. При этом, подчеркнул он, речь идет не столько о доверии, сколько о тех связях и контактах между лидерами России и США, которые остаются для него непонятными.

Ранее Зеленский назвал результаты женевских переговоров по урегулированию конфликта на Украине «недостаточными». Как передает «Царьград», он выразил надежду, что следующий раунд переговоров состоится в феврале. В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в ходе встречи в Женеве удалось добиться определенного прогресса.