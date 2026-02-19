Залужный возложил провал контрнаступления на Зеленского

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил президента Владимир Зеленский в провале контрнаступления 2023 года. Реакцию на это заявление опубликовал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

© Московский Комсомолец

По словам Залужного, операция летом – осенью 2023 года не достигла поставленных целей из-за нехватки ресурсов. Он утверждает, что план предусматривал сосредоточение значительных сил в одном направлении — в районе Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС. Однако, по его версии, войска были рассредоточены на широком участке фронта, что снизило ударный потенциал.

Залужный заявил о постоянных спорах с Зеленским

Контрнаступление ВСУ продолжалось с июня по декабрь 2023 года. Уже в ноябре Залужный заявлял о фактическом тупике на линии боевого соприкосновения. В декабре Зеленский признал, что операция не принесла ожидаемых результатов. В Минобороны России сообщали, что за шесть месяцев украинская армия потеряла свыше 125 тыс. человек и около 16 тыс. единиц вооружения и техники.

Зеленский ранее возлагал ответственность за неудачу на западных союзников, которые, по его словам, не обеспечили Киев достаточным количеством вооружений. Он указывал, что темпы поставок не позволяли вести быстрое наступление.

Медведев, комментируя публичные заявления Залужного, написал, что тот «начал свою игру» против президента. По его мнению, между двумя фигурами началось политическое противостояние.

На фоне этих заявлений в январе 2026 года, по данным Киевского международного института социологии, уровень доверия к Зеленскому оказался ниже, чем к Залужному и главе офиса президента Кириллу Буданову. Опрос проводился на фоне визита Залужного на Украину и обсуждений возможных выборов. Украинские СМИ сообщали, что генерал рассматривал различные варианты дальнейшей политической карьеры, однако сам он заявлял, что участвовать в президентской гонке не намерен.