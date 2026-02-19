Зеленский высказался о причинах СВО словами «историческая хрень»

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом заявил, что ему неинтересно, почему Россия начала специальную военную операцию (СВО). Интервью опубликовано на YouTube.

По его словам, у президента России Владимира Путина есть свои причины.

«У меня есть свое понимание, почему он или эта система начали все это, и я могу об этом говорить. Чтобы закончить войну и перейти к дипломатии, мне не нужна вся эта историческая хрень. Это просто способ затянуть процесс. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин», —сказал политик.

Зеленский оценил будущее Украины в случае его гибели

Украинский лидер добавил, что не хочет терять время на исторические вопросы, так как конфликт необходимо завершить сейчас.

Ранее Зеленский заявил, что следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Он пояснил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.